Мілевський вже 7 клубів безкоштовно змінив, – агент розповів про зарплату українського гравця

Відомий український агент Олександр Панков порівняв свого підопічного Артема Мілевського з легендарним Златаном Ібрагімовичем.

Окрім того, Панков розповів про зарплату ексгравця збірної України в "Динамо" Брест.

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Артем уже 7 клубів безкоштовно поміняв. Артем – це Златан (Ібрагімович, – ред.) Східної Європи. Точні цифри я не скажу, але в брестському "Динамо" це менше мільйона доларів на рік, навіть менше, ніж 500 тисяч. Півмільйона – це було б добре, але ні.



У нас з Артемом індивідуальна домовленість, ми працюємо без відсотка з зарплати. У нас давно немає контракту, працюємо на дружніх відносинах,

– сказав Панков на Youtube-каналі "Любители".

До слова, Златан Ібрагімовіч славиться своєю "непосидючістю", змінивши за кар'єру 9 клубів.

Цього сезону Мілевський здобув з "Динамо" Брест історичне чемпіонство, а також виграв з командою Суперкубок країни. У 2019 році Артем відіграв за білоруський колектив 26 поєдинків, у яких зумів відзначитися чотирма забитими голами.