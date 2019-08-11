Мілевський забив ефектний гол у Білорусі і відсвяткував його у стилі Роналду: відео

Український нападник брестського "Динамо" Артем Мілевський забив переможний гол у матчі 17-го туру чемпіонату Білорусі проти могилевського "Дніпра" (1:0).

Українець відкрив рахунок на 7-й хвилині матчу, замкнувши простріл партнера. Цей гол виявився єдиним у матчі.

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Цікаво, що Артем Мілевський рівно рік не забивав голів – з 25 червня 2018-го по 29 червня 2019-го. Однак результативний удар у ворота "Іслочі" півтора місяці тому, здається, додав впевненості досвідченому форварду.

За останні п'ять матчів в рамках чемпіонату Білорусі він відзначився вже трьома забитими м'ячами (а ще був асист в Кубку).

Команда Мілевського займає перше місце в чемпіонаті, випереджаючи БАТЕ на п'ять очок. Правда, у команди з Борисова дві гри в запасі.