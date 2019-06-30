Мілевський забив перший у сезоні гол за "Динамо" Брест: відео

Український форвард білоруського клубу "Динамо" Брест Артем Мілевський відзначився голом у матчі 13-го туру чемпіонату Білорусі проти "Іслочі". Артем допоміг своєму клубу здобути розгромну перемогу 5:1.

Українець вийшов у стартовому складі команди й на 17-й хвилині подвоїв перевагу "Динамо". Артем вдало зіграв на добиванні.

Дивіться також: Гравець збірної України дебютував за відомий британський клуб: фото

У другому таймі за "Брест" забили ще два представники України – Олександр Нойок та Олексій Хобленко. А на 88 хвилині Мілевський віддав результативну передачу на Лаптєва.

У нинішньому сезоні Мілевський зіграв 14 матчів за "Динамо", в яких відзначився 1 голом і двома результативними передачами. На рахунку Нойка 12 матчів і 3 голи. Хобленко провів 13 матчів, забивши 2 голи.

"Динамо" очолює турнірну таблицю чемпіонату Білорусі, випереджаючи БАТЕ на 5 очок. Наступний матч команда з Бреста проведе 6 липня проти Вітебська.