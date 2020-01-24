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Мілевський забив у матчі проти українського клубу

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Артем Мілевський / ФК "Динамо" Брест

Футболісти клубу української Прем'єр-ліги "Маріуполь" зіграли внічию (2:2) з білоруською командою "Динамо" (Брест) на зборі в Туреччині.

У складі "Маріуполя" рахунок на 22-й хвилині  у матчі ударом з пенальті відкрив Андрій Кулаков.

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А вже наа 36-й хвилині рахунок зрівняв український форвард чемпіонів Білорусі Артем Мілевський.

Крім того в командах відзначилися: Станіслав Біблик (58 хвилина) – у "Маріуполя" та Сергій Кривець (46) – у білорусів.

Зазначимо, що брестське "Динамо" на зборах також зіграє ще з двома клубами УПЛ – київським "Динамо" та "Карпатами".

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Маріуполь
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