Мілевський заспівав гімн Білорусі і віддав асист у головному дербі з БАТЕ: відео
Гравець брестського "Динамо" Артем Мілевський виконав гімн Білорусі перед матчем вищої білоруської ліги з БАТЕ.
Також в поєдинку з БАТЕ, який завершився внічию 1:1, Мілевський відзначився результативною передачею.
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На 46-й хвилині "Динамо" (Брест) відкрило рахунок, коли з пасу Мілевського забив Гордійчук. Однак на 53-й хвилині гості вирівняли становище. У підсумку, Мілевський, як і ще один український легіонер – Олександр Нойок, відіграв всі 90 хвилин. Також в гру на 67-й хвилині вступив Олексій Хобленко.
Всього в поточному сезоні українець зіграв 24 матчі, в яких набрав 10 очок за системою гол + пас – 3 голи і 7 результативних передач.
Артем Мілевський виконав гімн Білорусі: дивіться відео
Нагадаємо, Мілевський грав за збірну України і недавно висловлював головному тренеру "синьо-жовтих" Андрію Шевченку бажання повернутися до складу національної української команди.
Відеоогляд матчу Динамо-Брест – БАТЕ
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