Мілевський заспівав гімн Білорусі і віддав асист у головному дербі з БАТЕ: відео

Гравець брестського "Динамо" Артем Мілевський виконав гімн Білорусі перед матчем вищої білоруської ліги з БАТЕ.

Також в поєдинку з БАТЕ, який завершився внічию 1:1, Мілевський відзначився результативною передачею.

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На 46-й хвилині "Динамо" (Брест) відкрило рахунок, коли з пасу Мілевського забив Гордійчук. Однак на 53-й хвилині гості вирівняли становище. У підсумку, Мілевський, як і ще один український легіонер – Олександр Нойок, відіграв всі 90 хвилин. Також в гру на 67-й хвилині вступив Олексій Хобленко.

Всього в поточному сезоні українець зіграв 24 матчі, в яких набрав 10 очок за системою гол + пас – 3 голи і 7 результативних передач.

Артем Мілевський виконав гімн Білорусі: дивіться відео

Нагадаємо, Мілевський грав за збірну України і недавно висловлював головному тренеру "синьо-жовтих" Андрію Шевченку бажання повернутися до складу національної української команди.

Відеоогляд матчу Динамо-Брест – БАТЕ