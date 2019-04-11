Мілевський заявив, що перемога Зеленського на виборах стане грандіозною подією

Нападник брестського "Динамо" та екс-футболіст збірної України Артем Мілевський прокоментував президентські вибори в Україні.

Зокрема, колишній футболіст київського "Динамо" зазначив, що йому подобалися жарти про нього в шоу "Квартал 95".

Дуже несподівано, що в чемпіонаті України з футболу може з'явитися клуб із Білорусі, за який виступає Мілевський

Я їх дуже люблю і Володимиру Зеленському бажаю удачі. Для багатьох, з ким спілкуюся, це буде грандіозна подія, якщо він стане президентом України. Тому удачі, здоров'я! Подивимося, чим це все закінчиться,

– сказав Мілевський у інтерв'ю на YouTube-каналі "Hodasevich-LIVE".

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24 канал писав, що Порошенко і Зеленський пройшли до другого туру виборів, що відбудеться 21 квітня. Коли стали відомі результати екзит-полів першого туру, Порошенко викликав Зеленського на дебати і той погодився. А згодом вже Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув умову, що дискусія має відбутися на стадіоні "Олімпійський". Порошенко погодився, знявши відеоролик у відповідь.

Наразі точно невідомо, чи відбудуться дебати на "Олімпійському", і яку саме дату оберуть для цієї події. Порошенко раніше заявляв, що чекатиме на Зеленського на "Олімпійському" 14 квітня. А Зеленський називав датою дебатів 19 квітня.