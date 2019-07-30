Мілевський зізнався, що міг опинитися в "Шахтарі" на зло Суркісу

Екс-нападник київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський міг перейти у донецький "Шахтар".

Артем Мілевський в інтерв'ю Youtube-програмі "Красава" розповів про дзвінок Даріо Срни і пропозиції перейти в "Шахтар" у 2013 році.

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Мені дзвонив Даріо Срна і каже, давай ми тебе заберемо собі. Кажу, давай передзвоню, через пару годин подзвонив і сказав: "Даріо, я так не зможу". У мене було стільки ігор проти "Шахтаря" і переходити з "Динамо" в "Шахтар", я думаю, буде ганьбою, а вболівальники будуть ловити і вбивати.



Якщо зараз думати, я б може і перейшов би в "Шахтар", так як відношення до мене Ігоря Суркіса було жахливим. Якби я знав, що так буде, я б просто на зло йому перейшов би в "Шахтар",

– сказав Мілевський.

Також Мілевський розповів про те, що Євген Коноплянка отримав пропозицію від російського клубу, поділившись своїми думками щодо можливості цього трансферу.

Нагадаємо, що у своїй кар'єрі Мілевський пограв за "Борисфен", "Динамо" (Київ), "Газіантепспор" (Туреччина), "Хайдук" (Хорватія), "Спліт" (Хорватія), "Конкордію" (Румунія), "Тосно" (Росія), "Динамо-Брест" (Білорусь), "Кішварду" (Угорщина).