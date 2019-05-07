"Мілуокі" на виїзді обіграли "Бостон", 30+ очок Дюранта та Каррі не допомогли "Голден Стейт"

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"Мілуокі" на виїзді обіграли "Бостон", 30+ очок Дюранта та Каррі не допомогли "Голден Стейт"

В НБА відбулися матчі чвертьфіналів. У першому "Бостон" приймав "Мілуокі", в іншому – "Х'юстон" грав проти "Голден Стейт"

Гравці "Бостона" нічого не змогли протиставити Яннісу Адетокумбо. Грек набрав 39 очок та зробив 16 підбирань за "Мілуокі". Його команда виграла три з чотирьох чвертей. У третій з них "Мілуокі" зробили ривок 1:13.

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"Мілуокі" виграє цей матч та робить ще один крок на вихід у фінал Східної конференції. Тепер рахунок у серії проти "Бостона" 3:1. Наступний матч відбудеться 8 травня (ніч на 9 травня в Україні) в Мілуокі.

Бостон – Мілуокі 101:113 (30:22, 19:25, 23:33, 29:33)

У другому матчі "Х'юстон" зумів зрівняти рахунок у серії проти "Голден Стейт" – 2:2. У другій чверті "Рокетс" вийшли вперед, і вже до кінця матчу не відпускали перевагу у рахунку.

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Варто зазначити, що одразу три гравці у цьому матчі набрали більш як 30 очок. Джеймс Харден набрав 38 очок та зробив 10 підбирань. Його суперники з ГСВ Кевін Дюрант та Стефен Каррі набрали 34 та 30 очок відповідно. Дабл-дабл у цьому матчі також оформили Пі Джей Такер (17 очок та 10 підбирань) та Дреймонд Грін (15 очок та 10 підбирань).

Тепер серія знову переїжджає до Окленда. Гра відбудеться 8 травня (ніч на 9 травня в Україні)

Х'юстон – Голден Стейт 112:108 (25:28, 36:26, 32:30, 19:24)

 

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Теги: Спорт Баскетбол
Джерело: 24 канал
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