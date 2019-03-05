Мільярд гривень: Володимир Кличко отримав пропозицію відновити кар'єру

Стрімінгова платформа DAZN запропонувала Володимиру Кличку (64-5, 53 КО) гарантований контракт в розмірі 40 мільйонів доларів за повернення в ринг.

Щоб заробити ці гроші, українець повинен провести три поєдинки. Перший бій планується організувати в Німеччині проти суперника, який входить в топ-10 світового рейтингу. Другий і третій – в Лондоні на стадіоні "Уемблі" з британцями Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі, пише SportArena з посиланням на власні джерела.

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Що таке DAZN?

Це потоковая служба підписки, що належить Perform Group. DAZN – це величезний вибір контенту: топові футбольні ліги, єврокубки, MLB, NFL, NHL, NBA, в ММА – UFC і Bellator, бокс. Сервіс працює тільки по підписці, при цьому щомісячна сума всього 9,99 долара (тоді як окрема трансляція боксу часто коштує близько 100 доларів, а пакет американського футболу – більше 40).

Один з пунктів контракту свідчить, що обов'язковою умовою проведення наступного бою є перемога в попередній зустрічі. В разі отримання позитивної відповіді від Кличка, DAZN вирішить з ESPN, з яким нещодавно підписав угоду Тайсон Ф'юрі, питання про трансляцію їх можливого реваншу. Не виключено, що платформа і телеканал транслюватимуть бій одночасно.

Крім гарантованого контракту, Володимиру також буде покладатися відсоток відрахувань з доходів за телеправа в другому і третьому поєдинку, які планується транслювати в форматі pay-per-view (плати і дивись).

Згідно з пропозицією від DAZN, всі три бої можуть відбутися в 2019 році – у травні, вересні та грудні. У разі трьох перемог поспіль Володимиру буде запропоновано стати Амбассадором компанії.

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Цікаво, що власником DAZN є уродженець України Льон Блаватник. Льон (Леонід) народився в Одесі в 1957 році, а в 1978-му разом з родиною емігрував з СРСР в США. Зараз у Блаватника американський паспорт і підданство Великобританії. Forbes оцінює його стан в 17,8 мільярдів доларів.

Також Спорт 24 повідомляв, що Володимир Кличко претендує на звання найкращого боксера десятиліття за версією видання Sporting News.

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