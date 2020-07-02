Спортивний журналіст Олександр Денисов відкрив завісу роботи з телеправа на показ матчів українських клубів.

Зокрема, директор каналів "Футбол 1/2/3" зізнався про фінансову сторону питання. Про це Денисов розповів у інтерв'ю "Люкс ФМ".

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Підписано контракт з українською Прем'єр-лігою. Вся інформації є у вільному доступі. За поточний сезон клуби повинні були отримати близько п'яти мільйонів доларів. У наступному році, за контрактом, ми повинні заплатити п'ять з половиною мільйона.



Окреме питання, що частина клубів прийняли рішення транслюватися на іншому каналі. Відповідно, скільки вони отримують там, я не знаю. Це конфіденційна інформація. Через відсутність частини клубів наша сума дисконтується,

– сказав Олександр Денисов.

Хто транслює єврокубки в Україні

У 2018 році телеканали "Футбол 1/2/3" (входять в медіахолдинг "Медіа Група Україна") отримали права на трансляцію матчів Ліги Чемпіонів УЄФА і Ліги Європи УЄФА на сезони 2018/2019, 2019/2020 та 2020/2021.

Власником медіа-холдингу є група "Систем Кепітал Менеджмент" Ріната Ахметова.