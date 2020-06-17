Закарпатський "Минай" і "Динамо" 17 червня зійдуться у півфіналі Кубка України. Переглянути битву за вихід у фінал можна на сайті Спорт 24.

Гра відбудеться у селі Минай, що неподалік Ужгорода, повідомляє 24 канал. Початок матчу о 14:00.

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Для минайського клубу це дебютний вихід у півфінал Кубка України. На своєму шляху закарпатці здолали "Калуш", "Волинь", "Львів" та "Інгулець".

Натомість "Динамо", яке здобувало Кубок України 11 разів, прагне поповнити свою колекцію.

На шляху до півфіналу кияни перемогли "Шахтар" та "Олександрію".

Що цікаво, у минулому розіграші Кубка України клуби також зустрічалися у Минаї. Перемогу в 1/8 фіналу з рахунком 3:1 здобуло "Динамо".

Минай – Динамо: онлайн-трансляція

Стартові склади

Минай: Попович, Жичиков, Допілка, Маткобожик, Стасюк, Книш, Глагола, Вагін, Оринчак, Нірєв, Пиняшко

Динамо: Бойко, Караваєв, Попов, Шабанов, Піварич, Андрієвський, Вербіч, Дуенлунд, Шепелєв, Де Пена, Соль