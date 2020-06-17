Першоліговий "Минай" гарно підсилився перед кубковим поєдинком, де на них очікує київське "Динамо". Клуб підписав трьох новачків.

Про підсилення повідомив офіційний сайт клубу.

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Підсилення "Минаю"

Найгучнішим підписанням стала поява у складі "Минаю" ексгравця львівських "Карпат" Олега Голодюк. Футболіст поповнив у розташування команди у якості вільного агента. Голодюк чимало зіграв у складі львів'ян із спортивним директором клубу Михайлом Кополовцем.

Підкреслимо, що екскарпатівець зіграв понад десять років за "левів". Окрім цього, Голодюк встиг пограти у полтавській "Ворсклі", а останні два роки провів за кордоном – в угорському "Халадаші"та "Залаегерсегу".

Другим новобранцем став юний півзахисник Данило Книш, який добре відомий за виступами у "Калуші". Також встиг пограти в Прем’єр-лізі – у кам’янській "Сталі".

Крайнім новобранцем клубу став Сергій Машталір. Футболіст вже виступав за "Минай" до 2018-го року. Останній сезон Сергій провів в клубі "Ужгород", де за пів року встиг забити 5 голів.

Додамо, що сьогодні, 17 червня, "Минай" поміряється силами із київським "Динамо".