Мінімальна перемога "Ліверпуля", важка звитяга "Тоттенхема": результати 7 туру АПЛ

З 28 по 30 вересня в Англії триває 7 тур АПЛ. З результатами та відеооглядами матчів чемпіонату Англії можете ознайомитися у матеріалі Спорт 24.

Шеффілд Юнайтед – Ліверпуль 0:1

Гол: Вейналдум, 70

Попередній тур: "Арсенал" і "Вулверхемптон" вирвали неймовірні перемоги: результати матчів АПЛ і відео голів

У першій половині зустрічі команди обійшлися без голів, а вже після перерви гостям вдалося забити переможний м'яч. Жоржиньо Вейналдум підхопив м'яч і пробив здалеку, а голкіпер господарів Дін Хендерсон не зміг зафіксувати його і пустив під собою. "Червоні" впевнено лідирують у турнірній таблиці, в активі команди 21 очко.

Шеффілд Юнайтед – Ліверпуль відеоогляд матчу

Астон Вілла – Бернлі 2:2

Голи: Ель-Газі, 33, Макгінн, 78 – Родрігес, 68, Вуд, 81

Астон Вілла – Бернлі відеоогляд матчу

Борнмут – Вест Хем 2:2

Голи: Кінг, 17, Вілсон, 46 – Ярмоленко, 10, Крессвелл, 74

Огляд матчу та відео голу Ярмоленка: Гол Ярмоленка допоміг "Вест Хему" піднятися на 3 місце в АПЛ

Вулверхемптон – Уотфорд 2:0

Голи: Догерті, 18, Янмаат, 61 (аг.)

Вулверхемптон – Уотфорд відеоогляд матчу

Крістал Пелас – Норвіч 2:0

Голи: Мілівоєвіч, 21 (пен.), Таунсенд, 92

Крістал Пелас – Норвіч відеоогляд матчу

Тоттенхем – Саутгемптон 2:1

Голи: Ндомбеле, 24, Кейн, 43 – Інгз, 39

Вилучення: Ор'є, 31 (Тоттенхем)

"Тоттехем" на 21-й хвилині вийшов вперед у матчі з "Саутгемптоном" – Танге Ндомбеле після передачі Сон Хин Міна вивів лондонців вперед. Згодом Серж Ор'є впродовж 4 хвилин отримав дві жовті картки і залишив господарів у меншості. Цим одразу ж скористався "Саутгемптон" і Денні Інгз на 39-й хвилині зрівняв рахунок у матчі. Та ще до перерви Харрі Кейн знову збільшив перевагу своєї команди. У другому таймі глядачі голів не побачили.

Тоттенхем – Саутгемптон відеоогляд матчу

Челсі – Брайтон 2:0

Голи: Жоржінью, 50 (пен.), Вілліан, 76

Челсі – Брайтон відеоогляд матчу

Евертон – Манчестер Сіті 1:3

Голи: Калвер-Льюїн, 33 – Жезус, 33, Марес, 71, Стерлінг, 84

Габріел Жезус на 24-й хвилині вивів "Манчестер Сіті" вперед. До перерви рахунок зрівняв Калверт-Левін. На 71-й хвилині "містяни" знову вийшли вперед завдяки голу Ріяда Мареза. В кінці матчу Рахім Стерлінг встановив остаточний рахунок – 1:3.

"Манчестер Сіті" набрав 16 очок, залишився на другому місці АПЛ і не відпустив "Ліверпуль" у відрив (5 пунктів відставання).

Евертон – Манчестер Сіті відеоогляд матчу