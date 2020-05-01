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Міністерство освіти й науки пояснило, чому показало відео з Усиком замість уроку про агресію РФ

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Олександр Усик
Олександр Усик / Скриншот онлайн-уроку на ютуб-каналі МОН

Міністерство освіти та науки (МОН) України пояснило, чому в рамках "Всеукраїнської школи онлайн" було показано відео з боксером Олександром Усиком. За планом повинен був відбутися урок про російську агресію проти України.

У МОН заявили, що відео з Усиком було показано через технічні нюанси, повідомляє "Радіо Свобода".

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Після зйомки кожен урок проходить кілька ступенів експертизи, а також складний процес монтажної роботи. Оскільки урок, заявлений у розкладі, не був технічно підготовлений до трансляції, на жаль, довелося надати для ефіру інший урок,
 – заявили у МОН.

Міністерство обіцяє, що урок історії на тему російської агресії в Україні вийде пізніше.

"Заняття на тему російсько-української війни обов'язково буде в ефірі телеканалів, що транслюють "Всеукраїнську школу онлайн" для 11 класу, а також на YouТube-каналі МОН після його підготовки до ефіру", – зазначили в пресслужбі.

Як повідомлялося раніше, 30 квітня замість відеоуроку всесвітньої історії на тему "Агресія Росії проти України у 2014 році. Російсько-українська війна" показали урок про науково-технологічну революцію, знятий за участю боксера Олександра Усика.

Відео уроку з Олександром Усиком

Зазначимо, що Усик вже не вперше бере участь у проєкті "Всеукраїнська школа онлайн". Раніше український боксер взяв участь в онлайн-уроці та провів для школярів декількахвилинну розминку.

Що таке "Всеукраїнська школа онлайн"? Освітній проєкт, ініційований президентом Володимиром Зеленським. Це відеоуроки, які щодня виходять на українських телеканалах. Мета – надати доступ до якісної освіти українським учням, які під час карантину не можуть відвідувати школи.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Україна – Росія Війна на Донбасі Школа Українська школа онлайн Олександр Усик Міністерство освіти та науки України Освіта Новини Спорту Бокс Спорт
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