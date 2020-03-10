Мінус 3 мільйона євро: трансферна вартість Андрія Ярмоленка продовжує різко падати

Відомий портал Transfermarkt оновив трансферну вартість українських футболістів. Ціна українця Андрія Ярмоленка стала ще на три мільйони євро меншою, ніж була до цього часу.

Оновлена трансферна вартість півзахисника "Вест Хема" Андрія Ярмоленка складає 12 млн євро, що на 8 млн менша, ніж на початку сезону.

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30-річний українець перебуває на 226-му місці в списку найдорожчих гравців АПЛ.

Зазначимо, що в поточному сезоні 30-річний футболіст зіграв за "Вест Хем" 15 матчів у чемпіонаті Англії, у яких забив 3 м'ячі та віддав одну результативну передачу.

Трансферна ціна іншого українця Олександра Зінченка не змінилась та складає 30 мільйонів євро.

Додамо, що зараз гравець збірної України відновлюється від травми. Повернення українця на поле планується 15 березня. Загалом у цьому сезоні Андрій зіграв 15 матчів за "Вест Хем", забив 3 голи і зробив одну результативну передачу.

Наступний матч, 15 березня, команда українця проведе з "Вулвергемптоном". На цей час, "Вест Хем" займає 16-у сходинку у турнірній таблиці АПЛ, у їх активі 27 пунктів.