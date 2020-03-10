24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Мінус 3 мільйона євро: трансферна вартість Андрія Ярмоленка продовжує різко падати

-
Андрій Ярмоленко / dynamo.kiev.ua

Відомий портал Transfermarkt оновив трансферну вартість українських футболістів. Ціна українця Андрія Ярмоленка стала ще на три мільйони євро меншою, ніж була до цього часу.

Оновлена трансферна вартість півзахисника "Вест Хема" Андрія Ярмоленка складає 12 млн євро, що на 8 млн менша, ніж на початку сезону.

Варто прочитати Ярмоленко заробляє найбільше у "Вест Хемі": названо зарплати гравців в АПЛ

30-річний українець перебуває на 226-му місці в списку найдорожчих гравців АПЛ.

Зазначимо, що в поточному сезоні 30-річний футболіст зіграв за "Вест Хем" 15 матчів у чемпіонаті Англії, у яких забив 3 м'ячі та віддав одну результативну передачу.

Трансферна ціна іншого українця Олександра Зінченка не змінилась та складає 30 мільйонів євро. 

Додамо, що зараз гравець збірної України відновлюється від травми. Повернення українця на поле планується 15 березня. Загалом у цьому сезоні Андрій зіграв 15 матчів за "Вест Хем", забив 3 голи і зробив одну результативну передачу.

Наступний матч, 15 березня, команда українця проведе з "Вулвергемптоном". На цей час, "Вест Хем" займає 16-у сходинку у турнірній таблиці АПЛ, у їх активі 27 пунктів.

Великий піст 2020: календар харчування на кожен день
сьогодні
Автор: Софія Кулай
Теги: Андрій Ярмоленко Новини Спорту Футбол Спорт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
9 березня 16:43 Коронавірус і спорт: які події перенесли та скасували
Михайло Гема
9 березня 15:45 Вічне дербі та трибуни у вогні: як в Сербії відбувся матч між "Црвеною Звездою" та "Партизаном"
9 березня 15:17 Друга частина УПЛ: календар матчів та коли зіграють "Шахтар" і "Динамо"
Михайло Гема
9 березня 14:20 Коли бігаю – я живу: історія паралімпійської чемпіонки Оксани Ботурчук
Софія Кулай
9 березня 13:28 Світоліна завдяки перемозі на турнірі WTA повернулася у топ-5 рейтингу
Михайло Гема
Новини
Більше новин
Залиште відгук