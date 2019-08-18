Міочіч забив Корм'є у головній події UFC 241 й відібрав чемпіонський пояс: відео

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Стіп Міочіч
Стіп Міочіч / twitter.com/JCavlo10

40-річний американець Даніель Корм'є 18-го серпня несподівано втратив титул чемпіона UFC у важкій вазі. У головній події вечора UFC 241 в Анахаймі (штат Каліфорнія, США) він нокаутом програв етнічному хорвату Стіпу Міочічу.

Перші два раунди залишилися за Корм'є, але у 2-му раунді він ткнув пальцем в око суперника і це неабияк розлютило Міочіча.

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Після тривалої розвідки й "промацування" суперника Міочіч почав викидати удари. Обидва добре вистояли після обопільних обмінів. Та було помітно, що праве око все ж турбувало Міочіча.

3-й раунд можна було віддавати будь-кому з учасників бою. У 4-му Даніель пропустив широкий лівий хук під ребра й майже відразу ж пропустив ще й справа в голову. Американець почав "задкувати" й незабаром був нокаутований земляком.

Таким чином, Міочіч повернув собі звання чемпіона UFC, яке утримував у 2016-2018 роках.

19-го серпня у Стіпе день народження – 37 років. Хорватський американець зробив собі чудовий подарунок.

 

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Теги: Спорт Змішані єдиноборства
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