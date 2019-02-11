Мірча Луческу прокоментував своє повернення в "Шахтар"

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Мірча Луческу
Мірча Луческу / shakhtar.com

Екс-тренер"Шахтаря" Мірча Луческу прокоментував свою відставку з поста головного тренера збірної Туреччини.

Спорт 24 повідомляв, що Федерації футболу Туреччини разом з Луческу припинили співпрацю за згодою сторін. У Федерації йому подякували за роботу, сам Луческу заявив, що "збірна Туреччини назавжди залишиться у його серці".

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"Я закінчив роботу в збірній Туреччини. Сьогодні ми розлучилися, домовившись про умови. Все в порядку: ніхто ні на кого не ображаюся. Вважаю, це вірний момент для мене, щоб піти", – сказав Луческу.

Чи є ймовірність повернення в "Шахтар"? Ні. Це було б неправильно. У "Шахтаря" є тренер, у них відмінна команда, яка, впевнений, стане чемпіоном країни в цьому сезоні. Я досить потрудився в Донецьку, ми створили прекрасну команду, вибудували систему, що працює до цих пір,
– заявив Мірча Луческу.

До слова, Мірча Луческу 12 років був тренером донецького "Шахтаря" (з 2004 до 2016). За цей час "гірники" 8 разів вигравали чемпіонат України, а також Кубок УЄФА в сезоні 2008/09. У 2016 році він очолив російський "Зеніт", але пропрацював на цій посаді лише один сезон.

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Теги: Спорт Футбол Шахтар
Джерело: 24 Канал
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