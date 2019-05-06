Мірча Луческу пропонує свого сина на пост головного тренера "Шахтаря"

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Резван Луческу може очолити "Шахтар"
Резван Луческу може очолити "Шахтар" / Фото з відкритих джерел

Син відомого румунського фахівця Мірчі Луческу Резван може очолити донецький "Шахтар". Луческу-старший вже зустрічався з генеральним директором "гірників" Сергієм Палкіним.

Про це повідомив ведучий шоу "ТаТоТаке" Сергій Болотніков.

Неочікувано: Мірча Луческу прокоментував своє повернення в "Шахтар"

За інформацією журналіста, Луческу хоче, щоб його син Резван очолив донецький клуб. Це і було темою обговорення.

Керівництво "Шахтаря" має певні розбіжності з головним тренером Пауло Фонсекою. Наразі Резван Луческу тренує грецький ПАОК, за який вситупають двоє українців. У цьому році клуб вперше за 34 роки завоював звання чемпіонів країни.

До слова, Мірча Луческу 12 років був тренером донецького "Шахтаря" (з 2004 до 2016). За цей час "гірники" 8 разів вигравали чемпіонат України, а також Кубок УЄФА в сезоні 2008/09. У 2016 році він очолив російський "Зеніт", але пропрацював на цій посаді лише один сезон.

Раніше Мірча Луческу сказав, що здивований місцем Валерія Лобановського в рейтингу найкращих тренерів за версією France Football. Валерій Васильович виявився в списку на шостій позиції, а Луческу – на 41-й. Однак згодом фахівець вибачився.

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Теги: Спорт Шахтар Новини Спорту Футбол
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