Мірча Луческу все-таки може очолити "Динамо"

Екс-наставник "Шахтаря", відомий румунський фахівець Мірча Луческу може дійсно очолити "Динамо", тільки не київське, а московське.

Такою інформацією володіють ведучі програми "ТаТоТаке".

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Румунські ЗМІ переплутали український і російський клуби, коли опублікували новину про те, що кияни запропонували румунському фахівцеві очолити команду.

Після 5 зіграних турів "Динамо" займає 11-е місце в РПЛ, маючи в активі 5 очок при різниці забитих і пропущених м'ячів 3-4. З 2017 року клуб очолює 43-річний російський тренер Дмитро Хохлов.

До слова, Луческу очолював "Шахтар" з 2004-го по 2016 роки. За 12 років румунський тренер завоював з "гірниками" 22 трофея, включаючи Кубок УЄФА в сезоні 2008/2009.

Останнім місцем роботи 74-річного Луческу була збірна Туреччини, яку він залишив у лютому.