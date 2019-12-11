Мирон Маркевич зізнався, що мав пропозиції від партій іти в депутати

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Мирон Маркевич заявив, що не бачить себе у політиці / footballua.tv

Колишній тренер збірної України з футболу, харківського "Металіста" та "Дніпра" Мирон Маркевич розповів, що у нього було кілька пропозицій взяти участь у виборах до Верховної Ради. Втім, запевнив тренер, він абсолютно не уявляє себе у політиці.

Кожен повинен займатися своєю справою, а Маркевич може тренувати футбольні команди. Про це він розповів в інтерв'ю Stargorod Sport.

До слова: Маркевич розповів про запрошення клубів з Франції та Німеччини

Я можу тренувати, а писати закони повинні інші люди,
– заявив тренер.

Мирон Маркевич також висловився щодо "спорту поза політикою". За його словами, такого не буває, а той, хто думає по-іншому, просто не орієнтується. Зокрема, він навів приклад поїздок українських спортсменів виступати в Росію.

Колишній очільник національної збірної України також висловився щодо чинної української влади. Він переконаний, що поки пройшло занадто мало часу, аби давати якусь оцінку – потрібно дати новій владі бодай рік.

"Потрібно хоча б перезимувати, щоб люди зрозуміли, чи стало їм легше. Нова влада правильно говорить, чи здійсниться це все – побачимо", – резюмував Маркевич.

Чим зараз займається Маркевич?Екстренер харківського "Металіста" та "Дніпра" наразі очолює Комітет національних збірних УАФ. Останнім клубом 68-річного фахівця був "Дніпро". З дніпрянами Маркевич дійшов до фіналу Ліги Європи у 2015 році.

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Автор: Василь Денисюк
Теги: Спорт Новини Спорту Новини політики Верховна Рада Футбол
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