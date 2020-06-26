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Як швидко сісти на шпагат: порада від чемпіонки Різатдінової
25 червня , 18:56 Як швидко сісти на шпагат: порада від чемпіонки Різатдінової
Софія Кулай
Чигринський допоміг АЕКу у божевільному матчі: чотири голи та три вилучення – відео
25 червня , 14:06 Чигринський допоміг АЕКу у божевільному матчі: чотири голи та три вилучення – відео
Софія Кулай
"Челсі" переміг "МанСіті" Зінченка та допоміг "Ліверпулю" здобути дострокове чемпіонство: відео
08:01, сьогодні "Челсі" переміг "МанСіті" Зінченка та допоміг "Ліверпулю" здобути дострокове чемпіонство: відео
"Ліверпуль" став чемпіоном Англії – вперше за 30 років
07:36, сьогодні "Ліверпуль" став чемпіоном Англії – вперше за 30 років
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Фінал Кубка України перенесуть, коронавірус у Олексія Леня: головні новини спорту 25 червня
07:25, сьогодні Фінал Кубка України перенесуть, коронавірус у Олексія Леня: головні новини спорту 25 червня
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