Мить тріумфу: як гімн України лунав на честь перемоги Харлан на чемпіонаті світу (відео)

2471 Читать новость на русском
Ольга Харлан – чемпіонка світу
Ольга Харлан – чемпіонка світу / facebook.com/fencing2019

Українська шаблістка Ольга Харлан у блискучому стилі завоювала золото чемпіонату світу, який проходить в столиці Угорщини – Будапешті.

У фінальному поєдинку чемпіонату світу 2019 року українка вирвала перемогу в росіянки Софії Вєлікої – 15:14.

Читайте також: Харлан виграла чемпіонат світу з фехтування, перемігши росіянку

Харлан виграла своє шосте золото чемпіонату світу. Українка стала першою шаблісткою в історії, в активі якої тепер 4 індивідуальних золота чемпіонатів світу.

З нагоди перемоги Ольги в залі лунав гімн України.

 

Представляємо найяскравіші фото Харлан на тріумфальному турнірі.


Ольга Харлан – чемпіонка світу 2019 року / Фото: facebook.com/fencing2019

blog_ava
З шоу-бізнесу в політику: які зірки проходять в Раду нового скликання і хто уже мав мандат
22 липня
43480
Теги: Спорт Новини Спорту Фехтування Ольга Харлан
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що ви знаєте про Суперкубок України? Тест від Спорт24
22 липня 14:20 Що ви знаєте про Суперкубок України? Тест від Спорт24
350
Трансфери команд УПЛ: онлайн
22 липня 17:48 Трансфери команд УПЛ: онлайн
9543
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
17 липня 13:32 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
4862
"Карпати" офіційно підписали чергового новачка
22 липня 17:31 "Карпати" офіційно підписали чергового новачка
370
Ломаченко та Усик винайшли новий вид спорту, схрестивши бокс з футболом: відео
22 липня 09:22 Ломаченко та Усик винайшли новий вид спорту, схрестивши бокс з футболом: відео
2521
Новини
Більше новин
Залиште відгук