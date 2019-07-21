Мить тріумфу: як гімн України лунав на честь перемоги Харлан на чемпіонаті світу (відео)
Українська шаблістка Ольга Харлан у блискучому стилі завоювала золото чемпіонату світу, який проходить в столиці Угорщини – Будапешті.
У фінальному поєдинку чемпіонату світу 2019 року українка вирвала перемогу в росіянки Софії Вєлікої – 15:14.
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Харлан виграла своє шосте золото чемпіонату світу. Українка стала першою шаблісткою в історії, в активі якої тепер 4 індивідуальних золота чемпіонатів світу.
З нагоди перемоги Ольги в залі лунав гімн України.
Представляємо найяскравіші фото Харлан на тріумфальному турнірі.
Ольга Харлан – чемпіонка світу 2019 року / Фото: facebook.com/fencing2019
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