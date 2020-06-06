Екснаставник львівських "Карпат" Ігор Йовічевіч не зрозумів до кінця, чому президент клубу звільнив його з тренерського крісла "левів". Хорват вважає, що його стиль роботи із футболістами просто не сподобався Петру Димінському.

Про це розповів хорватський фахівець у інтерв'ю каналу "Бомбардир".

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Зміни тренерів у львівській команді

Екснаставник "левів" не зміг відповісти про тренерські зміни у клубі. Із цим запитанням Йовічевіч попросив звернутись до Петра Димінського. Який до слова, нещодавно продав свою частку клубу футбольному агенту Олегу Смалійчуку.

Він мене іноді критикував, тому що я був в хороших відносинах з футболістами, а мав був бути суворішим, авторитетом, підвищувати голос і давати зрозуміти, хто тут керує,

– заявив наставник.

Йовічевіч гадає, що манера його тренерства просто не сподобалась президенту. Також екснаставник додав, що якщо футболіст не розуміє вимог тренера, у нього немає футбольного інтелекту та гарного бачення поля, то краще таких гравців у команді не тримати.