Мій чемпіон: Світоліна мило привітала свого коханого з перемогою на турнірі

Четверта ракетка світу українка Еліна Світоліна привітала свого коханого Гаеля Монфіса з перемогою на турнірі в Монпельє.

У своєму Instagram тенісистка опублікувала фотографію француза з підписом: "Мій чемпіон".

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У Світоліної поки немає можливості особисто привітати Монфіса з успіхом, але соцмережі ще ніхто не відміняв.

Таким чином, Монфіс у 16-му сезоні поспіль дійшов до фіналу на турнірі АТР. Подібним серед діючих тенісистів може похвалитися тільки 20-разовий переможець турнірів Великого шолома Роджер Федерер.