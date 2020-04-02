Мій найдорожчий секс за гроші – тисяча доларів, – Алієв

Колишній футболіст "Динамо" Олександр Алієв розповів, що займався сексом за гроші. Найдорожчий секс, за який заплатив Алієв, тисяча доларів.

Про секс за гроші Алієв розповів на своєму ютуб-каналі "Кент" під час розмови з футбольним агентом Олександром Панковим та журналістом Романом Бебехом.

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Алієв заявив, що не приховує, що займався сексом за гроші та підтвердив, що зраджував дружині.

У плані ціни було по-різному. Найдорожчий – тисячу доларів. Це було і в Росії, і в Україні. А в "Егоїсті" (стриптиз-клуб, – Спорт24.) – відпадає. Коли був поганий настрій, я туди міг заїхати,

– розповів ексгравець збірної України.

Коли Бебех сказав, що "секс за гроші – це неправильно, Алієв не погодився. Бебех пояснив, що на той час в Алієва була дружина.

"Ну була, ну і що? Що тут такого?", – відповів футболіст.

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Також Алієв не погодився, що з ним усі хотіли бути через те, що він відомий та багатий.

"Чому це всі хочуть. Туди приїжджали багато футболістів і хокеїсти, там можна було побачити багатьох спортсменів. Там було цікаво, туди приїжджали не тільки на секс, а й посидіти, поспілкуватися. Це в Москві. Швиденько дістав...", – розповів Алієв.

Відео розмови Алієва

Крім виступів за "Динамо", Алієв відомий грою за "Дніпро", "Локомотив" і "Анжи".

Також на його рахунку 22 матчі в складі збірної України з футболу.

Після завершення професійної кар'єри гравця, футболіст виступав в ряді аматорських команд ("Штурм" і "Хмельницький").

На початку березня ЗМІ повідомили, що Алієв став гравцем міні-футбольного клубу зі столиці – "Дніпро".

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