Міжнародний олімпійський комітет розпочав розслідування проти Бубки через підозру в корупції

Президента Національного олімпійського комітету, а заодно і члена виконкому МОК Сергія Бубку звинуватили у тому, що він отримав хабар під час голосування за місто, яке прийме Олімпійські ігри 2016. перемогу у підсумку здобуло бразильське Ріо-де_Жанейро.

Нагадаємо, що колишній губернатор Ріо-де-Жанейро Сержіу Кабрал заявив, що за підтримку заявки його міста при виборі столиці Олімпійських ігор-2016 почесні члени Міжнародного олімпійського комітету отримали від нього хабаря. Загалом він заплатив 2 мільйони доларів. А одним із тих, хто отримав гроші, був Сергій Бубка.

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"Глава комісії з етики та відповідності МОК негайно відреагував на твердження колишнього губернатора штату Ріо Сержіо Кабрала, який вже відбуває тюремний термін за корупцію. Він зв'язався із членами МОК, згаданими в показаннях", – повідомили в МОК.

В Національному олімпійському комітеті, який очолює Сергій Бубка, поки ніяк не відреагували на ці звинувачення.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри 2016 відбулися у Ріо. Заявка цього міста у голосуванні набрала 66 голосів під час голосування у жовтні 2009 року, випередивши американське Чикаго, іспанський Мадрид та японський Токіо.

Сергій БубкаПрезидент Національного олімпійського комітету. Український легкоатлет (стрибки з жердиною). Чемпіон Європи та світу, багаторазовий світовий рекордсмен, олімпійський чемпіон. Заслужений майстер спорту. Занесений до Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість світових досягнень у легкоатлетичному спорті. За визначні спортивні досягнення, особисті заслуги у піднесенні міжнародного авторитету України 4 лютого 2001 року Сергію Бубці присвоєно звання Героя України



Народився 4 грудня 1963 року в Луганську. Там розпочав займатися спортом, згодом переїхав до Донецька. Там у 1999 році йому встановили пам’ятник.



23 червня 2005 року став президентом Національного олімпійського комітету (НОК) України. Є членом Міжнародного олімпійського комітету з 1999 року, входить до виконкому МОК.



Почесний громадянин Луганська, Донецька та бразильського Ріо-де-Жанейро, де і відбулися Олімпійські ігри 2016.



У травні 2002 р. пана Бубку було обрано Народним депутатом України 4-го скликання від блоку "За єдину Україну!". Він займав 12 місце у виборчому списку. У червні 2002 року став членом фракції "Регіони України".