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Модель Playboy зробила тату Мессі в інтимному місці: фото 18+

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Сьюзі Кортес / instagram.com/suzycortezoficial

Бразильська модель Сьюзі Кортес вирішила показати своє захоплення аргентинським нападником "Барселони" Ліонелем Мессі. Дівчина зробила татуювання з футболістом в інтимному місці.

Обличчя Мессі дівчина розмістила в зоні бікіні. А сам процес набивання тату зафіксувала на фото.

 

Варто відзначити, що Ліонель Мессі та його дружина не в захопленні від такого фанатизму. Ще перед тим Сьюзі Кортес набила ім'я футболіста та логотип "Барселони" на своїх сідницях. Після цього Мессі заблокував дівчину в соцмережах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#PochettinoInBarça #ValverdeOut

Допис, поширений ???? ?????? (@suzycortezoficial)

Відзначимо, що Сьюзі Кортес у 2019 році перемогла в конкурсі краси Miss BumBum, на якому вибирають володарку найкрасивіших сідниць світу.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліонель Мессі
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