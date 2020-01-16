Модель Playboy зробила тату Мессі в інтимному місці: фото 18+
Бразильська модель Сьюзі Кортес вирішила показати своє захоплення аргентинським нападником "Барселони" Ліонелем Мессі. Дівчина зробила татуювання з футболістом в інтимному місці.
Обличчя Мессі дівчина розмістила в зоні бікіні. А сам процес набивання тату зафіксувала на фото.
Варто відзначити, що Ліонель Мессі та його дружина не в захопленні від такого фанатизму. Ще перед тим Сьюзі Кортес набила ім'я футболіста та логотип "Барселони" на своїх сідницях. Після цього Мессі заблокував дівчину в соцмережах.
Відзначимо, що Сьюзі Кортес у 2019 році перемогла в конкурсі краси Miss BumBum, на якому вибирають володарку найкрасивіших сідниць світу.
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