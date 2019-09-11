Модель, яка звинуватила Неймара у зґвалтуванні, сама може потрапити в тюрму

Модель Наджила Тріндаді, яка звинуватила бразильського футболіста Неймара у зґвалтуванні, може сісти в тюрму. Але не сама, а ще й зі своїм колишнім партнером.

Нагадаємо, модель звинувачувала 27-річного футболіста у зґвалтуванні, яке начебто було скоєно 15-го травня у паризькому готелі. Вона заявила, що відмовила Неймару в сексі, коли дізналася, що бразилець не має презерватива. Після цього юридичне бюро "Фернандес й Абреу" відмовилося працювати з дівчиною після того, як поспілкувалася з нею. Сама ж модель заявила, що планшет, де зберігалося відео з доказами, викрали. А згодом стало відомо, що дівчина не переконана у зґвалтуванні. Вона підтвердила, що "сексуальні відносини з Неймаром були за обопільною згодою, але під час процесу він виявив жорстокість і бив її". На її думку, за це він повинен нести цивільну і кримінальну відповідальність, оскільки це фізичне насильство.

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В кінці липня справу було закрито за відсутністю доказів. При цьому медична експертиза не виявила факту зґвалтування.

Тепер же, за даними AS, дівчина підозрюється в наклепі, процесуальному шахрайстві та здирництві. Крім того, колишнього чоловіка дівчини Естівенса Алвеса підозрюють в поширенні еротичного контенту і публікації його в інтернеті.