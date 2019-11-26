МОК підтримав введення санкцій проти Росії через підробку даних лабораторії РУСАДА

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) підтримує санкції щодо всіх відповідальних за маніпуляції з даними московської антидопінгової лабораторії. Прес-служби МОКу виступила з офіційною заявою щодо рекомендації WADA відсторонити Росію від міжнародних змагань на 4 роки.

МОК закликав російську владу надати автентичні дані, щоб захистити "чистих спортсменів" та покарати винних.

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МОК знову звертається до російської влади з проханням надати автентичні дані (московської лабораторії). Надання справжніх даних дозволить покарати винних і захистити тих, хто не винен. Тільки таким чином можна захистити від підозр нове покоління чистих російських спортсменів,

– йдеться на сайті МОКу.

МОК підкреслює, що винні у маніпуляціях з даними московської антидопінгової лабораторії "мають бути покарані найсуворішим чином через серйозність порушення, і вітає санкції щодо російських чиновників".

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"З огляду на серйозність маніпуляцій, МОК закликає WADA передати всі документи до Ради Європи і ЮНЕСКО і робити подальші дії відповідно до Антидопінгової конвенції Ради Європи та Міжнародної конвенції ЮНЕСКО про боротьбу з допінгом у спорті,

– йдеться у заяві МОК.

Також МОК підтримав ідею WADA дозволити виступати на міжнародних змаганнях чистим російським спортсменам.

Що відомо про рішення WADA?

Комітет з відповідності Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) рекомендував виконкому організації відсторонити російських спортсменів від міжнародних змагань на 4 роки.

Ця заборона стосуватиметься не тільки Олімпіади, а й низки інших змагань.

Відповідно до рекомендацій, російські спортсмени змагатимуться на Олімпійських іграх у нейтральній формі та збиратимуть будь-які медалі, які вони виграють, не піднімаючи прапор нації чи граючи його гімн.

Остаточне рішення щодо запропонованих покарань очікується 9 грудня, коли в Парижі відбудеться засідання колегії WADA. Будь-яке рішення WADA підлягає оскарженню в Спортивному арбітражному суді.

Що відомо про підробку документів лабораторії РУСАДА?Росію підозрюють у маніпуляціях з даними з московської антидопінгової лабораторії. Британське видання The Telegraph зазначає, що Москва маніпулювала даними протягом останніх 18 місяців.



Таким чином, WADA ініціювало розгляд питання невідповідності РУСАДА за прискореною процедурою відповідно до Міжнародного стандарту про відповідність. Також WADA вважає, що Росія намагалася приховати системне вживання допінгу російськими спортсменами.