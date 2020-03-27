МОК прийняв рішення щодо ліцензій, здобутих спортсменами у відборі до Олімпіади-2020

Міжнародний Олімпійський комітет прийняв рішення зберегти ліцензії спортсменам, здобуті до припинення відбору.

Про це повідомляє AFP.

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Атлети, які змогли потрапити на Олімпіаду до припинення кваліфікації, братимуть участь в Олімпійських іграх в 2021 році. Близько 57% з 11000 можливих учасників уже отримали ліцензію, коли МОК прийняв рішення перенести Олімпіаду на рік.

Також глава Координаційної комісії МОК щодо Олімпіади в Токіо Джон Коутс назвав приблизні дати Ігор у 2021 році.

Розклад Ігор буде підлаштовуватися під дати турнірів Великого Шолома – Wimledone і USA Open. Так само МОК доведеться врахувати запланований на другу половину липня чемпіонат світу з плавання і з легкої атлетики в першій половині серпня.

Олімпійські ігри в Токіо перенесли. Точна дата невідома, але ігри повинні відбутися не пізніше літа 2021 року.

При цьому Олімпійські та Паралімпійські ігри збережуть назву Токіо-2020.

Зберігатиметься і в Японії весь цей час й олімпійський вогонь, який вже прибув до країни.

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