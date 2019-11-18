МОК уклав угоду з Airbnb на 500 мільйонів доларів

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) уклав угоду про глобальне партнерство з американською компанією Airbnb. Контракт укладено на 9 років, за цей час пройде 5 Олімпійських ігор.

Сума контракту партнерами не розголошується. За інформацією Financial Times, вона може досягати 500 мільйонів доларів.

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Співпраця МОК і Airbnb дозволить скоротити витрати організаторів Ігор на будівництво інфраструктури, а також забезпечить дохід місцевому населенню,

– йдеться у прес-релізі на сайті МОК.

Що таке Airbnb?Це оператор онлайн-сервісу для розміщення, пошуку і короткострокової оренди приватного житла по всьому світу.

Відео МОК і Airbnb оголошують про глобальне олімпійське партнерство

Президент МОК Томас Бах заявив, що завдяки партнерству спортсмени отримають грошову вигоду. Зокрема, між атлетами буде поділено 5 мільярдів доларів США.

За підтримки Airbnb ми також створимо нові можливості для спортсменів у всьому світі для розвитку їх власних потоків прямих доходів за допомогою заохочення фізичної активності та олімпійських цінностей.



Завдяки цьому партнерству спортсмени отримають пряму вигоду, що перевищує 5 мільярдів доларів США, яку МОК розподіляє під час олімпіади, щоб вони приносили користь організаційним комітетам і спортивним організаціям по всьому світу,

– заявив Бах.

Наступні Олімпійські ігри відбудуться влітку 2020 року в Токіо (Японія).