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МОК закликали перенести Олімпіаду-2020

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МОК закликали перенести Олімпіаду-2020 / GETTY IMAGES

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) просять перенести Олімпіаду-2020 в Токіо через пандемію коронавірусу. З відповідною пропозицією Олімпійський комітет Норвегії звернувся до глави МОК Томаса Баха.

Звернення написали глава НОК Норвегії Беріт Кьелл і генсекретар Карен Квалевог, інформує Insidethegames.

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Норвежці вважають, що відправляти спортсменів на Олімпіаду під час пандемії коронавірусу невиправдано.

Небажано і невиправдано відправляти норвезьких спортсменів на Олімпіаду і Паралімпійські ігри в Токіо до тих пір, поки світова спільнота не візьме під контроль поширення вірусу,
– заявили у НОК Норвегії.

Норвегія виступає за те, що Олімпіада в Токіо не повинна відбутися поки ситуація з COVID-19 не буде взята під жорсткий контроль.

"Наша чітка рекомендація полягає в тому, що Олімпійські ігри в Токіо не повинні відбутися до тих пір, поки ситуація з COVID-19 і буде взята під жорсткий контроль у глобальному масштабі", – йдеться у зверненні.

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Що відомо про коронавірус у світі?Станом на 21 березня у світі налічувалося 261 886 осіб, що заразилися коронавірусом COVID-19, число жертв інфекції досягла 11 167, одужали понад 88 тисяч хворих.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Олімпіада-2020
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