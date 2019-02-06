Молодий таланат "Динамо" не може грати через травму

Нападник "Динамо" Владислав Супряга не брав участі в останніх контрольних поєдинках киян на зборі в Марбельї через проблеми з коліном.

Про це повідомив коментатор спарингу киян з "Нью-Інгленд Революшн" (1:3) Вадим Власенко.

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Супряга буде на зборі з "Динамо" до його завершення, якщо ситуація не погіршиться. В іншому випадку йому доведеться звертатися до медиків за лікуванням.

Будь-які деталі ушкодження і можливі терміни відновлення гравця поки що залишаються невідомими.

24 канал писав, що київське "Динамо" резервним складом несподівано програло американському клубу "Нью-Інгленд Революшн" в рамках підготовки до другої половини сезону.

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