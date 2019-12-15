Молодіжна збірна команда України ефектно перемогла Польщу на Чемпіонаті світу з хокею

У суботу, 14 грудня, молодіжна збірна команда України зійшлася у запеклому поєдинку зі збірною командою Польщі. І здобула ефектну перемогу

Гра розпочалася на рівних. По черзі обидві команди створювали моменти біля воріт опонентів, але закинути не вдавалось. Проте, на 6 хвилині першого періоду голкіпер поляків не встиг закрити кут воріт від точного кидка Олександра Пересунька. Гравці пішли на перерву з рахунком 0:1 на користь України.

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У другій двадцятихвилинці тактику команди не змінили. Гравці атакували ворота, але довести зроблено до заповітного голу так і не вдавалося.



Українці закинули три шайби у ворота поляків (фото: Федерація хокею України)

У фінальному періоді українські хокеїсти розставили крапки над "і". З передачі Фелікса Морозова та Михайла Васильєва шайбу закинув Дмитро Даниленко, а за 4 хвилини до кінця матчу Олександр Пересунько оформив дубль, ефектно реалізувавши буліт. В підсумку, перемога команди Олега Ігнатєва 3:0.

Польща – Україна (0:1, 0:0, 0:2)

Шайби: 0:1 – Пересунько (Морозов, Матусевич), 05:44. 0:2 – Даниленко (Морозов, Васильєв), 44:32. 0:3 – Пересунько, 56:15.