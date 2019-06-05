Молодіжна збірна Україна вперше за 10 років виграла Меморіал Лобановського: відео

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Збірна Україна U-21
Збірна Україна U-21 / ffu.ua

У фіналі Меморіалу Лобановського молодіжна збірна України в меншості перемогла ровесників з Ізраїлю та вперше за десять років повернула собі трофей.

Україна U-21 – Ізраїль U-21 1:0
Голи: Мудрик, 70

Вилучення: Козак, 37 (Україна)

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У першому таймі обидві команди голів не забивали. Збірні обмінялися декількома дальніми ударами, але голкіпери були на висоті. Ще в першому таймі українці залишилася у меншості. На 37 хвилині арбітр вилучив з поля Артема Козака за удар суперника ліктем. Українці вимушені були догравати поєдинок вдесятьох.

Україна U-21 – Ізраїль U-21 – відео кращих моментів першого тайму

На старті другого тайму номінальні гості взялися реалізовувати чисельну більшість. Зокрема, протягом однієї хвилини двічі небезпечно вистрілив Йосебі, але Білик врятував команду. Українці відповіли гострим ударом Топалова. Гра в меншості змусила українці думати про контратаки й одна з них стала результативною на 70 хвилині. Мудрик елегантно прийняв м'яч у штрафному суперника й легко переправив його у сітку воріт.

Ізраїльські гості після пропущеного голу намагалися відігратися, проте українські футболісти не дозволили супернику зрівняти рахунок. Таким чином, Україна вперше за 10 років виграла турнір. У матчі за третє місце Болгарія по пенальті перемогла Кіпр. До цього українська збірна вигравала цей турнір лише одного разу у 2009 році. Частіше за всіх переможцем ставала молодіжна збірна Ізраїлю – тричі (2006, 2007, 2016).

Турнір пам'яті Валерія Лобановського (з 2005 року Міжнародний турнір пам'яті Валерія Лобановського) – офіційний товариський турнір, заснований на честь і в пам'ять Валерія Лобановського після його смерті 13 травня 2002 року. Ідея була ініційована керівництвом київського "Динамо".

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Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Новини Спорту
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