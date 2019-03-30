Молодіжна збірна України премію за перемогу на міжнародному турнірі передала на благодійність

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Молодіжна збірна України
Молодіжна збірна України / ФФУ

Молодіжна збірна України U-21 перемогла на турнірі Antalya Cup, який нещодавно закінчився в Туреччині. Окрім головного трофею від організаторів, наша команда отримала також грошову винагороду.

Відповідно до рішення тренерів та гравців, усі гроші буде передано Запорізькому обласному центру соціально-психологічної реабілітації дітей, над яким збірна взяла опіку ще минулого року.

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"У самому центрі з величезною радістю сприйняли цю новину, з нетерпінням чекають на молодіжну збірну в рідному Запоріжжі та готуються вболівати за свою улюблену команду на стадіоні", – йдеться у повідомленні Федерації футболу України.

Нагадаємо, що свої перші матчі у відборі до Євро-2021 "молодіжка" проведе у вересні проти Фінляндії та Мальти.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту благочинність
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