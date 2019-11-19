Молодіжна збірна України у подвійній меншості зіграла внічию з Азербайджаном

Молодіжна збірна України завершила рік нічиєю в товариському матчі проти Азербайджану. Підопічні Руслана Ротаня зуміли уникнути поразки завдяки голу Назарія Русина.

Азербайджан U-21 – Україна U-21 1: 1

Голи: Кокчу, 48 – Русин, 65

Вилучення: Кравчук, 45+2, Шапаренко, 90+4

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У першому таймі підопічні Ротаня володіли перевагою, але не реалізували декілька гольових нагод. А перед свистком на перерву Кравчук картинно впав у чужому штрафному й рефері показав українському футболісту другу в матчі жовту картку.

По перерві господарі поля скористалися чисельною більшістю. Кокчу з лівого флангу увірвався у штрафний майданчик і завдав точного удару в ближній кут воріт.

На 65-й хвилині "синьо-жовті" відігралися після удару Русина з-за меж штрафного майданчика. Після рикошету від захисника м'яч влетів у сітку воріт господарів поля.

У компенсований час після сутички в центрі поля другий в грі "гірчичник" отримав Микола Шапаренко. Відтак збірна України догравала матч удев'ятьох.

До слова: Збірна України U-21 відіграла два голи, але все ж поступилася Данії у відборі на Євро-2021

Для команди Ротаня це останній матч у 2019 році. Наступну гру "синьо-жовті" зіграють 27 березня 2020 року проти Мальти в рамках кваліфікації Євро-2021.