Молодіжна збірна України зіграла внічию з Естонією в дебютному матчі Ротаня

У четвер, 21 березня, молодіжна збірна України U-21 провела в турецькому Белеку перший матч під керівництвом нового головного тренера Руслана Ротаня.

Естонія U-21 – Україна U-21 0:0

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Молодіжна збірна України провела товариський матч з однолітками з Естонії, який завершився безгольовою нічиєю (0:0).

Команда Ротаня володіла територіальною перевагою і регулярно створювала небезпечні моменти. Естонці більше діяли на контратаках, а гострота біля воріт нашої збірної виникала переважно після стандартів.

"Синьо-жовті" були близькими до того, щоб відкрити рахунок на 74-й хвилині. Після удару зі штрафного голкіпер естонців відбив м'яч перед собою, але зумів врятувати свою команду після добивання.

Слова Руслана Ротаня після дебютного матчу у якості головного тренера збірної України U-21

Гра відбулася в рамках міжнародного турніру в Туреччині, в якому також беруть участь збірні Казахстану, Латвії та Македонії. З останніми українці зіграють вже у п'ятницю, 22 березня.

До слова, цей збір є одним з турнірів підготовки команд до офіційних змагань. У відбірковому етапі до Євро-2021 українці стартують 6 вересня матчем з однолітками із Фінляндії.

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