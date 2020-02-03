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Момент за участі Михайлюка потрапив у топ-5 найкращих в НБА: відео

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Святослав Михайлюк

Український захисник "Детройта" Святослав Михайлюк відіграв черговий матч в рамках регулярного чемпіонату НБА. "Пістонс" в овертаймі обіграли "Денвер" (128:123).

Українець за 35 хвилин на майданчику набрав 13 очок (3 з 9 кидків з гри, 1/6 триочкових), 1 підбирання та 4 передачі, зробивши 2 перехоплення та 1 втрату.

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"Детройт" переміг в овертаймі 128:123 і обірвав серію з п’яти поразок поспіль. Команда Михайлюка посідає 11 місце у Східній конференції НБА.

Також Святослав взяв участь в ефектній комбінації "Детройта", яка потрапила у топ-5 найкращих моментів дня в НБА.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Баскетбол Святослав Михайлюк
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