Монфіс і Світоліна розповіли, чому видалили спільну сторінку

Французький тенісист Гаель Монфіс, який зустрічається з Еліною Світоліною, розповів, чому спільна з українкою сторінка в Instagram була тимчасово видалена. Спільна сторінка спортсменів була відновлена зовсім недавно.

За словами Монфіса, сторінка була видалена, оскільки вони вирішили пожити для себе.

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Здорово ділитися чимось з уболівальниками, але останні 2-3 тижні у нас не було якихось ідей, нам потрібен був якийсь простір тільки для нас. Ми трохи посперечалися через це і в результаті вирішили закрити сторінку.

Але потім всі почали говорити, що ми розлучилися, так що потрібно було її відновлювати. І тепер у нас є нові ідеї. Ми не сварилися, хоча саме через це у нас як раз і виникла сварка,

– сказав Монфіс.

Еліна зізналася, що разом з Монфісом отримала багато приємних повідомлень, коли сторінку було відкрито.

Про роман Світоліної й французького тенісиста Гаеля Монфіса стало відомо в січні 2019 року під час Australian Open . Згодом зіркова пара оголосила про стосунки. Також вони завели спільну сторінку в Instagram.

Після того, як акаунт було видалено, французькі ЗМІ написали про розрив між спортсменами. До того ж, Світоліна видалила майже всі спільні з Монфісом фото зі своєї особистої сторінки в Instagram.

Проте нещодавно пара поновила спільну сторінку та запоситила там кумедний відеоролик.

Наразі Еліна Світоліна виступає у Лондоні на Вімблдоні. В 1/8 фіналу Світоліна зіграє з Петрою Мартіч.