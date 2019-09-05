Монфіс про матч Світоліної проти Вільямс: події будуть розвиватися по-різному

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Гаель Монфіс
Гаель Монфіс / twitter.com/usopen

Француз Гаель Монфіс поділився очікуваннями від протистояння своєї дівчини Еліни Світоліної проти американки Серени Вільямс. Французький тенісист вже покинув US Open, в той час як українка зіграє в 1/2 фіналу.

Монфіс заявив, що Світоліна перебуває у хорошій формі та їй нема чого втрачати.

До слова: Світоліна зіграє проти Серени Вільямс у півфіналі US Open: що прогнозують букмекери

Я буду готовий підтримувати мою дівчину в її півфіналі проти Серени Вільямс, якщо мені треба буде залишитися тут ще на один день, я з задоволенням залишуся.

Однозначно, це буде важкий і цікавий матч, зараз Еліна добре себе почуває, їй немає чого втрачати й вона добре знає гру Серени. Старт цього поєдинку нелегко передбачити, події будуть розвиватися по-різному, виходячи з того, погано або добре стартує у цьому матчі Серена,
– сказав Монфіс.

Півфінал US Open Еліна Світоліна – Серена Вільямс за українським часом відбудеться у п'ятницю, 6 вересня. Початок поєдинку – не раніше 02:00 за Києвом.

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На цей момент Еліна має найвищий рейтинг серед учасниць, які продовжують боротьбу на US Open. Українка є п'ятою ракеткою світу, але з понеділка точно увійде в трійку найкращих.

Вільямс, яка є шестиразовою чемпіонкою турніру, восьма у рейтингу WTA. Між собою спортсменки провели 5 поєдинків і Вільямс попереду 4:1.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Еліна Світоліна Серена Вільямс US Open
Джерело: US Open Tennis Championships
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