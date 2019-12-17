Монтеррей – Ліверпуль: прогноз букмекерів на півфінал клубного чемпіонату світу

У середу, 18 грудня, "Ліверпуль" зустрінеться у рамках півфіналу клубного чемпіонату світу з мексиканським клубом "Монтеррей". Букмекери оцінили шанси команд здобути перемогу та вийти у фінал.

Монтеррей – Ліверпуль: прогноз

Мексиканський "Монтеррей" є чинним чемпіоном Ліги чемпіонів КОНКАКАФ. Цей турнір є аналогом європейської Ліги чемпіонів й проводиться серед клубів Північної та Центральної Америки й Карибського басейну.

Натомість "Ліверпуль" – чинний володар Ліги чемпіонів. У минулому сезоні "мерсисайдці" вшосте у своїй історії виграли найпрестижніший клубний трофей Європи.

"Ліверпуль" може стати сьомим європейським клубом, який виграє клубний чемпіонат світу ФІФА. Для цього англійцям слід перемагати "Монтеррей", а згодом і суперника у фінальному поєдинку.

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Прогноз Фаворит Спорт

"Ліверпуль" є абсолютним фаворитом поєдинку. Юрген Клопп взяв у Доху основний склад, а в Англії залишив резервістів для кубкових баталій. Перемогу "мерсисайдців" букмекери оцінюють коефіцієнтом 1,17.

"Біло-сині" є андердогами поєдинку. Перемогу підопічних Антоніо Мохамеда експерти оцінюють коефіцієнтом 13,50. Якщо основний час гри завершиться нічиєю – коефіцієнт 13,50.

Прогноз Pari Match

Шанси "Ліверпуля" пройти до фіналу експерти Pari Match оцінили коефіцієнтом 1,10. Натомість на прохід мексиканців до фіналу букмекери пропонують коефіцієнт 7,10.

Також у Pari Match пропонують поставити на те, що "Ліверпуль" виграє два тайми гри – коефіцієнт 2,39. Коефіцієнт на те, що "Монтеррей" переможе хоча б в одному таймі – коефіцієнт 4,50.

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Прогноз 1xbet

У компанії 1xbet вболівальникам пропонують вгадати, який гравець відзначиться голом у грі. Найбільше шансів, на думку експертів, у Мохаммеда Салаха. Його гол у ворота мексиканців оцінений коефіцієнтом 1,6.

У мексиканському клубі букмекери виділяють ексгравця "Бенфіки" Рохеліо Фунеса Морі. Гол 28-річного аргентинця у ворота "Ліверпуля" оцінений коефіцієнтом 3,4.

Поєдинок 1/2 фіналу клубного чемпіонату світу "Монтеррей" – "Ліверпуль" відбудеться у середу, 18-го грудня. Початок гри о 19:30.