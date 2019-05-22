Мораес через жахливу травму пропустить кінець сезону й не допоможе збірній України

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Жуніор Мораес
Жуніор Мораес / shakhtar.com

Нападник донецького "Шахтаря" та збірної України через важку травму пропустить кінець сезону.

Нападник "Шахтаря" травмувався у матчі із "Зорею", в якому донецький клуб оформив 12-е чемпіонство.

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Як інформує офіційний сайт "гірників", у Мораеса діагностовано перелом двох ребер. На відновлення йому знадобиться близько місяця.

Таким чином, нападник пропустить не тільки матчі "Шахтаря", але й поєдинки збірної України у кваліфікації до Євро-2020. Як відомо, "синьо-жовті" зіграють проти Сербії 7 червня, а з Люксембургом – 10 червня.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вже оголосив, яких футболістів викликав до команди на кваліфікаційні матчі. У списку є Мораес, але його, швидше за все, замінить хтось інший.

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Шахтар Збірна України з футболу Жуніор Мораес
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