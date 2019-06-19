Мораес несподівано натякнув, що покине "Шахтар"

Форвард "Шахтаря" та збірної України Жуніор Мораес відвідав клубну базу "Сантоса".

Екс-гравець бразильського "Сантоса" Жуніор Мораес в майбутньому знову може виступати за свій перший клуб, про що повідомив сам форвард.

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Я граю зі своїми друзями з "Шахтаря", мені дуже весело з ними. "Сантос" – найвідоміша команда в світі, звідки вийшли у світ король футболу Пеле і багато інших зірок. Дуже сумую за Бразилією, я був дуже молодий, коли поїхав звідси. З тих пір багато чого змінилося. Виникає питання, як це буде знову – зіграти за "Сантос". Я завжди вболіваю за цю команду,

– сказав Мораес.

Зазначимо, що натуралізований бразилець виступав за "Сантос" у період з 2006-го по 2009 роки. Контракт 32-річного нападника з донецьким клубом розрахований до літа 2020 року.

В даний момент Мораес взяв українське громадянство, через що протестували Люксембург і Португалія, але їх запити були скасовані УЄФА, а 19 червня скасували також і апеляції.

У минулому сезоні УПЛ Мораес у складі "Шахтаря" в усіх турнірах забив 26 голів і зробив 12 асистів в 39 зустрічах.

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