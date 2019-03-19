Мораес про гімн України: Знаю майже всі слова, виконую його з особливим почуттям

Новоспечений форвард збірної України Жуніор Мораес прокоментував виклик в національну команду після того, як отримав українське громадянство.

Мораес заявив, що це особливий день, про який він мріяв.

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"Відчуваю себе дуже щасливим. Сьогодні особливий день, про який я мріяв роками. Сім'я підтримала мене, хоча знає, що тепер будемо проводити менше часу разом. Тренерський штаб і футболісти зустріли тепло. Відчувається, що в команді чудова атмосфера.

Пісня для посвячення? Ні, поки не вибрав. Насправді співаю просто жахливо. Але знаю майже всі слова гімну України й виконую його з особливим почуттям", – цитує Мораеса Tribuna.com.

Напередодні Мораес отримав український паспорт , відповідний указ підписав Президент України Петро Порошенко.

А у вівторок, 19 березня, Мораес отримав дебютний виклик у збірну України й прибув у розташування команди.

Вже 22 березня збірна України зіграє перший матч кваліфікації Євро-2020. На виїзді українці протистоятимуть збірній Португалії. А 25 березня збірна України теж на виїзді зіграє проти Люксембургу.

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