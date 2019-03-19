Мораес про гімн України: Знаю майже всі слова, виконую його з особливим почуттям

23 Читать новость на русском
Жуніор Мораес
Жуніор Мораес / shakhtar.com

Новоспечений форвард збірної України Жуніор Мораес прокоментував виклик в національну команду після того, як отримав українське громадянство.

Мораес заявив, що це особливий день, про який він мріяв.

Читайте також: Фото дня: Мораес вперше одягнув форму збірної України

"Відчуваю себе дуже щасливим. Сьогодні особливий день, про який я мріяв роками. Сім'я підтримала мене, хоча знає, що тепер будемо проводити менше часу разом. Тренерський штаб і футболісти зустріли тепло. Відчувається, що в команді чудова атмосфера.

Пісня для посвячення? Ні, поки не вибрав. Насправді співаю просто жахливо. Але знаю майже всі слова гімну України й виконую його з особливим почуттям", – цитує Мораеса Tribuna.com.

Напередодні Мораес отримав український паспорт, відповідний указ підписав Президент України Петро Порошенко.

А у вівторок, 19 березня, Мораес отримав дебютний виклик у збірну України й прибув у розташування команди.

Вже 22 березня збірна України зіграє перший матч кваліфікації Євро-2020. На виїзді українці протистоятимуть збірній Португалії. А 25 березня збірна України теж на виїзді зіграє проти Люксембургу.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Рейтинг кандидатів у президенти: соціологи оприлюднили нові результати
сьогодні
54068
Теги: Збірна України з футболу Жуніор Мораес Новини Спорту Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
У Канаді хокеїст брутальним ударом відправив суддю в нокдаун: карколомне відео
сьогодні 10:57 У Канаді хокеїст брутальним ударом відправив суддю в нокдаун: карколомне відео
1692
Шевченко про натуралізацію Мораеса, гру з Португалією та виклик Ракіцького
18 березня 21:06 Шевченко про натуралізацію Мораеса, гру з Португалією та виклик Ракіцького
1577
Два мільярди гривень за три бої Кличка: DAZN покращила пропозицію українцю
18 березня 19:48 Два мільярди гривень за три бої Кличка: DAZN покращила пропозицію українцю
977
Календар матчів другої частини УПЛ: коли зіграють "Динамо" та "Шахтар"
18 березня 19:19 Календар матчів другої частини УПЛ: коли зіграють "Динамо" та "Шахтар"
1142
Продаж гравця "Шахтаря" не дав гривні обвалися "за 40", – Максим Нефьодов
18 березня 18:09 Продаж гравця "Шахтаря" не дав гривні обвалися "за 40", – Максим Нефьодов
3137
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук