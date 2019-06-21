Мораес тепло обійнявся із Срною, а ще два роки тому вони побилися на футбольному полі: відео

Дарійо Срна повернувся у "Шахтар" після річної відсутності, хорват буде працювати у тренерському штабі Луїша Каштру.

Донецький клуб опублікував відео, на якому гравці та тренерський штаб зустрічають колишнього капітана команди. Одним з футболістів, які на той час перебували на базі "Шахтаря", був екс-динамівець Жуніор Мораес. Дарійо Срна тепло обійнявся з нападником.

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Обійми Дарійо Срни та Жуніора Мораєса: дивіться відео

Ще 2,5 роки тому під час матчу 18-го туру чемпіонату України сезону 2016/17 між "Шахтарем" та "Динамо" Мораес, який на той час виступав за киян, вдарив по обличчю Дарійо Срну, за що отримав 5-матчеву дискваліфікацію, пригадує "Футбол 24".

Відео бійки Дарійо Срни та Жуніора Мораеса у 2017 році: дивіться відео

Повернення Срни? Коли я підписував контракт з "Шахтарем" і, знаючи, що Срни тут немає, я засмутився. Він супер людина і лідер. Зараз він повернувся і я дуже цьому радий. Він буде дуже важливим для нас,

– цитує Мораєса офіційний сайт "Шахтаря".

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У четвер, 20 червня, стало відомо, що Дарійо Срна увійде до складу тренерського штабу Луїша Каштру, який очолив "Шахтар" минулого тижня.

Срна виступав за "Шахтар" з 2003-го по 2018 рік і сумарно провів за клуб рекордні 536 матчів, в яких забив 49 голів і зробив 121 гольову передачу. У складі "гірників" хорват 10 разів вигравав чемпіонат України, 7 разів – Кубок України, а в 2009 році перемагав у Кубку УЄФА.

Перший офіційний матч в новому сезоні "Шахтар" проведе 28 липня. У грі за Суперкубок України "гірники" зіграють проти "Динамо" в Одесі.

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