Мораес увійшов до трійки найкращих бомбардирів-легіонерів за всю історію УПЛ

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Жуніор Мораес
Жуніор Мораес / ФК "Шахтар"

Нападник "Шахтаря" та збірної України Жуніор Мораес потрапив у трійку найкращих бомбардирів-легіонерів в УПЛ.

Гол, який Жуніор Мораес забив в Харкові у ворота львівських "Карпат", став для нападника донецького "Шахтаря" 77-м в українській Прем'єр-лізі. Це третій показник в таблиці найкращих бомбардирів за всю історію незалежності.

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Пальму першості утримує Максим Шацьких. В його активі 124 забитих м'ячі. На другому місці Марко Девіч з 90 забитими голами.

Жуніор Мораес відзначився 77 разів у 145 матчах. Стільки ж голів і у Луїса Адріано. Однак Адріано потрібно було провести 162 матчі. Замикає п'ятірку найкращих снайперів ще один бразилець Алекс Тейшейра. У його активі 67 забитих м'ячів. 

Варто зазначити, що Жуніор Мораес та Марко Девіч потрапили в українську Прем'єр-лігу як легіонери, але згодом отримали українське громадянство.

Скандал щодо натуралізації Жуніора Мораеса
Жуніор Мораес отримав українське громадянство 15 березня. Однак про це стало відомо лише 18 березня. І вже 19 березня Жуніор Мораес отримав виклик до табору національної збірної. Він зіграв у двох матчах відбору 22 та 25 березня. У першому Україна зіграла унічию з Португалією. У другому українці виграли у Люксембургу завдяки автоголу вже у доданий арбітром час.

Федерації футболу Португалії та Люксембургу оскаржили участь Жуніора Мораеса у матчах за збірну України. Спочатку технічну поразку через участь Мораеса у матчі почала вимагати Португалія. Місцеве видання вказало, що гравець не виконав одну з необхідних умов для отримання громадянства – проживання на території України безперервно 5 років.

Згодом цю ідею вирішили використати й у Федерації футболу Люксембургу. То ж справу передали до Контрольно-дисциплінарного комітету УЄФА. Якщо б там задовольнили скаргу, Україні загрожували б дві технічні поразки за ці матчі. Згодом в УЄФА були подані апеляції на рішення УЄФА не карати Україну.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Жуніор Мораес Шахтар УПЛ
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