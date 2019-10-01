Мораес увійшов в топ-10 найкращих бомбардирів чемпіонату України: рейтинг
Натуралізований форвард донецького "Шахтаря" Жуніор Мораес продовжує підніматися по сходах найкращих голеодорів українського футболу.
У матчі 9-го туру Прем'єр-ліги проти "Ворскли" (4:0) Мораес вийшов на заміну в другому таймі, що не завадило йому поповнити свій гольовий баланс.
Дещо раніше: Мораес увійшов до трійки найкращих бомбардирів-легіонерів за всю історію УПЛ
М'яч у ворота полтавчан став для форварда збірної України 84-м у матчах Прем'єр-ліги, що дозволило йому за додатковими показниками обійти Олександра Гладкого і Олександра Косиріна.
Топ-10 бомбардирів в історії чемпіонату України:
1. Сергій Ребров – 123 голи;
2. Максим Шацьких – 123;
3. Євген Селезньов – 111;
4. Андрій Воробей – 105;
5. Андрій Ярмоленко – 99;
6. Алeксaндр Гайдаш – 95;
7. Марко Девіч – 90;
8. Сергій Мізін – 90;
9. Тімерлан Гусейнов – 85;
10. Жуніор Мораес – 84.