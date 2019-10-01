Мораес увійшов в топ-10 найкращих бомбардирів чемпіонату України: рейтинг

Натуралізований форвард донецького "Шахтаря" Жуніор Мораес продовжує підніматися по сходах найкращих голеодорів українського футболу.

У матчі 9-го туру Прем'єр-ліги проти "Ворскли" (4:0) Мораес вийшов на заміну в другому таймі, що не завадило йому поповнити свій гольовий баланс.

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М'яч у ворота полтавчан став для форварда збірної України 84-м у матчах Прем'єр-ліги, що дозволило йому за додатковими показниками обійти Олександра Гладкого і Олександра Косиріна.

Топ-10 бомбардирів в історії чемпіонату України:

1. Сергій Ребров – 123 голи;

2. Максим Шацьких – 123;

3. Євген Селезньов – 111;

4. Андрій Воробей – 105;

5. Андрій Ярмоленко – 99;

6. Алeксaндр Гайдаш – 95;

7. Марко Девіч – 90;

8. Сергій Мізін – 90;

9. Тімерлан Гусейнов – 85;

10. Жуніор Мораес – 84.