Мораес вперше відреагував на рішення у справі про натуралізацію

Нападник Жуніор Мораес прокоментував рішення УЄФА, яке підтвердило правомірність його виступів за збірну України з футболу.

Спорт 24 писав, що контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА виніс рішення щодо участі натуралізованого бразильця Жуніора Мораеса за збірну України. В УЄФА не побачили порушення з української сторони.

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Протягом останнього місяця я дуже переживав, проте Андрій Павелко відразу запевнив мене, що ФФУ діяла законно і ми доведемо нашу правоту. Безумовно, ця ситуація змусила понервувати, але правда на нашому боці.

Я люблю Україну, моя сім'я любить Україну, і я вдячний Україні за все. Хочу всім сказати слова подяки за підтримку. Це перемога нашої дружної команди і її шанувальників. Зі свого боку можу сказати, що в кожній грі буду докладати всіх зусиль для того, щоб наша збірна успішно виступила у відбірковому циклі чемпіонату Європи-2020", – цитує Мораєса офіційний сайт ФФУ.

Наступні два матчі підопічні Андрія Шевченка зіграють у Львові проти Сербії (7 червня) та Люксембургу (10 червня).

Скандал щодо натуралізації Жуніора Мораеса

Жуніор Мораес отримав українське громадянство 15 березня. Однак про це стало відомо лише 18 березня. І вже 19 березня Жуніор Мораес отримав виклик до табору національної збірної. Він зіграв у двох матчах відбору 22 та 25 березня. У першому Україна зіграла унічию з Португалією. У другому українці виграли у Люксембургу завдяки автоголу вже у доданий арбітром час.



Федерації футболу Португалії та Люксембургу оскаржили участь Жуніора Мораеса у матчах за збірну України. Спочатку технічну поразку через участь Мораеса у матчі почала вимагати Португалія. Місцеве видання вказало, що гравець не виконав одну з необхідних умов для отримання громадянства – проживання на території України безперервно 5 років. Згодом цю ідею вирішили використати й у Федерації футболу Люксембургу. Тож справу передали до Контрольно-дисциплінарного комітету УЄФА. Якщо б там задовольнили скаргу, Україні загрожували б дві технічні поразки за ці матчі.

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