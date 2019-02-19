Мораєс готовий прийняти громадянство України, Ісмаілі відмовився від цієї ідеї

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Мораєс та Ісмаілі могли отримати українське громадянство
Мораєс та Ісмаілі могли отримати українське громадянство / ФК "Шахтар"

Одразу два бразильські гравці донецького "Шахтаря" могли прийняти громадянство України. Однак якщо нападник Жуніор Мораєс ще роздумує над цим рішенням, то захисник Ісмаілі відмовився від цієї ідеї.

Про це розповів ведучий та журналіст Ігор Циганик в ефірі онлайн-шоу "Циганик Live". За його словами, у "Шахтарі" зацікавлені, щоб Мораєс прийняв українське громадянство. Адже тоді у команді буде менше легіонерів. при цьому що головний тренер збірної України Андрій Шевченко не розраховує поки на нападника, переконаний Циганик.

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Дещо інша ситуація з Ісмаілі. Ще нещодавно захисник був готовий прийняти українське громадянство. Але футболіст не планує залишатися в Україні після закінчення контракту з "Шахтарем". Відтак, порадившись з родиною, гравець вирішив не змінювати громадянство.

Варто зазначити, що у Мораєса можуть виникнути проблеми з отриманням українського громадянства. Як вказано на сайті державної міграційної служби України, серед підстав для прийняття до громадянства України є "безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п'яти років". Мораєс же, попри те, що грає в чемпіонаті України з початку 2011 року, не має такого стажу. Ще влітку 2011 року він покинув Україну, перейшовши у болгарський ЦСКА. Влітку 2012 року футболіст повернувся в Україну, де спочатку продовжив виступи за донецький "Металург", а згодом київське "Динамо". Однак взимку 2017 року Мораєс півроку провів у Китаї, де виступав за "Тяньцзінь Цюаньцзянь". Влітку 2017 року він повернувся в "Динамо", після чого через рік, влітку 2018 року, перейшов у донецький "Шахтар".

Натомість Ісмаілі, якби претендував на українське громадянство, міг би його отримати. Адже до "Шахтаря" гравець перейшов взимку 2013 року. Відтак з цього часу минуло шість років. Чинний контракт 29-річного Ісмаілі з Шахтарем був пролонгований в липні минулого року та закінчується у 2023 році.

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До слова, ще однією з умов отримання українського громадянства є "володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування".

У "Шахтарі" вже грає натуралізований бразилець. Мова йде про Марлоса, який отримав українське громадянство. Він викликається до національної збірної України. За "синьо-жовтих" дебютував 6 жовтня 2017 року у відбірковому матчі до чемпіонату світу проти Косово, замінивши у перерві Артема Кравця. Зіграв 11 матчів за збірну України.

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Теги: Спорт Футбол Шахтар
Джерело: 24 Канал
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